Coronavirus, estate 2020: “Vietate le spiagge libere, aperti solo gli stabilimenti” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ormai la stagione estiva si sta avvicinando sempre più e c’è grande attesa per capire come e se si potrà andare in spiaggia. In molti sperano che dal 4 maggio si passi definitivamente alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus e dunque si sta lavorando per fornire una regolamentazione adeguata per accedere nelle spiagge della nostra Penisola. Tra le regioni maggiormente attive in merito c’è la Campania, capitanata dal governatore Vincenzo De Luca, che starebbe per apportare protocolli rigidi. In particolare, potrebbe esserci la chiusura delle spiagge libere e l’accesso consentito solamente negli stabilimenti balneari. Le ragioni di questa possibile decisione sono state spiegate nel dettaglio da Valentino Di Giacomo de ‘Il Mattino’. Occorre infatti far rispettare le distanze di sicurezza, ma nelle spiagge a libero accesso ... Leggi su caffeinamagazine Turismo e coronavirus - quali località più colpite nell'estate 2020 : "Il quadro è chiaro"

Coronavirus - Ilaria Capua : «Non solo non scomparirà in estate - ma continuerà a circolare sotto traccia»

Coronavirus l'estate in Toscana tra chi pensa alle spiagge con marchio doc e chi arruola bagnini pubblici (Di giovedì 16 aprile 2020) Ormai la stagione estiva si sta avvicinando sempre più e c’è grande attesa per capire come e se si potrà andare in spiaggia. In molti sperano che dal 4 maggio si passi definitivamente alla fase 2 dell’emergenzae dunque si sta lavorando per fornire una regolamentazione adeguata per accedere nelledella nostra Penisola. Tra le regioni maggiormente attive in merito c’è la Campania, capitanata dal governatore Vincenzo De Luca, che starebbe per apportare protocolli rigidi. In particolare, potrebbe esserci la chiusura dellee l’accesso consentito solamente negli stabilimenti balneari. Le ragioni di questa possibile decisione sono state spiegate nel dettaglio da Valentino Di Giacomo de ‘Il Mattino’. Occorre infatti far rispettare le distanze di sicurezza, ma nellea libero accesso ...

repubblica : Coronavirus, Lopalco: 'Ci aspetta un’estate di sacrifici senza movida e lidi affollati. La parola d’ordine sarà: te… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 'Andremo al mare questa estate, stiamo studiando le misure'. L'annuncio della sottosegretaria ai Beni cul… - fattoquotidiano : Coronavirus, in vista dell’estate governo al lavoro: “Pensiamo al turismo di prossimità, ma chi ha una casa al mare… - alessioannis : Credo che le nostre vite cambieranno per sempre. Molti pensano già cosa fare quest’estate. Io non credo che molti a… - CorriereQ : Coronavirus, studio sul turismo: “Estate come nel dopoguerra” -