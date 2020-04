Coronavirus | Ebac Campania | Contributi per l’artigianato | domani bonifici a 437

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020) Già da, venerdì 17 aprile, 437 lavoratori dell’artigianato campani riceveranno sul proprio conto i soldi provenienti dal fondo bilaterale di solidarietà dell’artigianato. A poche settimane dall’attivazione dell’aiuto straordinario Covid-19 – si legge in una nota diffusa dall’– sono stati erogati i primi pagamenti alle imprese dell’artigianato per i dipendenti che hanno fatto domanda all’Ente Bilaterale della). È stato accelerato al massimo l’iter per i pagamenti, così da rendere operativo e concreto l’aiuto economico predisposto da Fsba per la concessione di ammortizzatori sociali ai dipendenti delle imprese artigiane, duramente colpite dalla sospensione delle attività legate all’emergenza sanitaria in corso. L’...