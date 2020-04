Coronavirus e vaccino. Immigrati come cavie? La proposta del fake “leghista” che ruba la foto a una sostenitrice di Salvini (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Circola lo screenshot di un post Facebook di tale «Lucrezia Bonetti» dove domanda agli utenti se sono d’accordo con lei per «usare gli Immigrati come cavie» per testare il vaccino contro il nuovo Coronavirus: Non so se siete d’accordo con me. Si potrebbero usare gli Immigrati come cavie per il vaccino? Lo screenshot pubblicato dalla pagina Facebook Europa Es Belluno Su Facebook è possibile riscontrare come gli utenti si siano accaniti sull’account usando parole come «NazistaLeghista» o scrivendo frasi del tipo «Tutti i leghisti non sono razzisti,Ma tutti i razzisti sono leghisti», reazioni ottenute proprio grazie a quel messaggio da parte di una persona che ... Leggi su open.online Coronavirus - Matteo Bassetti - infettivologo è convinto che : “Non sparirà neanche quando arriverà il vaccino“

Coronavirus : vaccino obbligatorio - dice il viceministro. Dimenticando che ancora non esiste

Coronavirus : le condizioni della prima donna ad essersi sottoposta al vaccino (Di giovedì 16 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpecialedifenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Circola lo screenshot di un post Facebook di tale «Lucrezia Bonetti» dove domanda agli utenti se sono d’accordo con lei per «usare gli» per testare ilcontro il nuovo: Non so se siete d’accordo con me. Si potrebbero usare gliper il? Lo screenshot pubblicato dalla pagina Facebook Europa Es Belluno Su Facebook è possibile riscontraregli utenti si siano accaniti sull’account usando parole«NazistaLeghista» o scrivendo frasi del tipo «Tutti i leghisti non sono razzisti,Ma tutti i razzisti sono leghisti», reazioni ottenute proprio grazie a quel messaggio da parte di una persona che ...

Agenzia_Ansa : Sileri: 'Il vaccino anti-Covid dovrebbe essere obbligatorio' #Coronavirus #ANSA - Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Sileri: 'Il vaccino anti-#Covid dovrebbe essere obbligatorio'. 'Una volta garantite efficacia e sicu… - maxi75vr : RT @FrEe_ThOuGhTs_1: @Gigadesires Tutto quello che stanno nascondendo sul coronavirus ? La denuncia del Dr. Shiva - maxi75vr : RT @ArditoAspetto: Dottor Burioni: 'serve il vaccino'. Virologo Tarro: 'il vaccino non serve, il Coronavirus non è l'ebola ed ha più varian… -