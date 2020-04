Coronavirus, discriminazioni e omissioni nelle direttive che hanno inguaiato le Rsa lombarde. Il caso della Sant’Erasmo di Legnano (Di venerdì 17 aprile 2020) Pochi esempi sono illuminanti come quello della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) Sant’Erasmo di Legnano, per capire gli effetti della gestione regionale lombarda sulle case per anziani cronici sotto emergenza covid. La struttura diretta da Livio Frigoli fa capo a un’omonima fondazione presieduta da Domenico Godano e ospita 125 anziani, dando lavoro ad altrettanti operatori. Come tutti, fin dall’inizio dell’epidemia si è scontrata con i risvolti pratici delle direttive regionali che nel primo mese e passa di emergenza hanno di fatto tagliato fuori le Rsa e i loro ospiti dalle procedure riservate alle stesse tipologie (nella sostanza) di imprese, lavoratori e cittadini. Ne è nata una dialettica di cui rimane traccia in carta bollata. Prima settimana di lockdown, niente tracciamenti e tamponi in Rsa – Si inizia il 10 marzo con un esposto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Moretti - ‘basta discriminazioni - perchè librerie sì e altri negozi no?’

Berners-Lee : "Il Coronavirus dimostra che il Web è un'ancora di salvezza. Basta discriminazioni"

Pochi esempi sono illuminanti come quello della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) Sant’Erasmo di Legnano, per capire gli effetti della gestione regionale lombarda sulle case per anziani cronici ...

L’impatto dell’emergenza sanitaria sull’infanzia. La comunità internazionale a confronto

Nato principalmente per contrastare discriminazioni e razzismo, in questa fase il Tavolo lavora per una scuola inclusiva tenendo conto delle trasformazioni sociali indotte dalla pandemia. Ha elaborato ...

Nato principalmente per contrastare discriminazioni e razzismo, in questa fase il Tavolo lavora per una scuola inclusiva tenendo conto delle trasformazioni sociali indotte dalla pandemia. Ha elaborato ...