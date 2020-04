Coronavirus - Dall' Acea quattro proposte per il rilancio del settore

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 aprile 2020) L'ha presentatoprincipi chiave per rilanciare l'industria automobilistica in Europa dopo l'emergenza del. L'associazione europea dei costruttori, nelle scorse settimane, si è già rivolta alle istituzioni europee per chiedere interventi urgenti per garantire la liquidità delle imprese e per congelare temporaneamente le normative sulle emissioni, ma ora propone un'altra serie di misure per fornire un proprio contributo alla strategia industriale della Ue, al Green Deal europeo e ai programmi di innovazione. Un riavvio coordinato. Il primo dei principi riguarda la definizione di una "strategia coordinata per rilanciare in sicurezza e il prima possibile la produzione di veicoli". Per l', infatti, è essenziale che costruttori e fornitori possano riattivare i propri stabilimenti "rapidamente e contemporaneamente" in tutti i ...