Coronavirus, dalla Regione Campania 500mila mascherine alle farmacie (Di giovedì 16 aprile 2020) Il primo blocco di mascherine, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli. Comincia da oggi la distribuzione alle farmacie della Regione delle prime 500.000 mascherine acquistate dalla Regione Campania. Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall’esenzione ticket, alle persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall’inizio della settimana prossima poi, le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l’uso per tutti, all’esterno delle abitazioni, in vista dell’imminente Fase 2. La Regione, che ne acquisterà tre milioni, ha già avuto la ... Leggi su 2anews Coronavirus – Dalla Francia : “Il caldo dell’estate non uccide il virus”

Coronavirus - naturalista multato dalla Forestale : sanzione di 373€ perché stava fotografando i Rigogoli in migrazione nella Murgia di Santeramo [FOTO e DETTAGLI]

Coronavirus - i boscaioli tornano a lavorare nelle valli spazzate dalla tempesta Vaia (Di giovedì 16 aprile 2020) Il primo blocco di, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamentefasce deboli. Comincia da oggi la distribuzionedelladelle prime 500.000acquistate. Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamentefasce deboli partendo dall’esenzione ticket,persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall’inizio della settimana prossima poi, lesaranno distribuite a tutte le 1.800dellae, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindifamiglie campane prima di renderne obbligatorio l’uso per tutti, all’esterno delle abitazioni, in vista dell’imminente Fase 2. La, che ne acquisterà tre milioni, ha già avuto la ...

repubblica : Tennis, coronavirus: dalla famiglia Djokovic donazione agli ospedali di Bergamo [aggiornamento delle 13:00] - enpaonlus : Coronavirus, dalla passeggiata in spiaggia alla morte atroce: la triste favola del capriolo di Camogli… - zaiapresidente : ?????? #CORONAVIRUS / DALLA REGIONE VENETO ALTRI 12 MILIONI DI EURO PER SOSTEGNO A FAMIGLIE E LAVORATORI. ?????? #COVID19… - mauriziosantin : RT @ItaliaViva: 'Chiediamo le dimissioni del presidente di #Anpal, dottor Parisi. In quale altra parte del mondo può accadere che durante u… - buonweekend : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus ?? I 5 Paesi #ASEAN (Sud-est Asiatico) più colpiti dalla pandemia di #COVID19: ???? #Filippine: 5660 casi (36… -