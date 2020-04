Coronavirus, da Portici valvole stampate in 3D per le maschere da snorkeling (Di giovedì 16 aprile 2020) Enea ha iniziato a fornire alla Protezione civile dispositivi medici che permettono di trasformare maschere da snorkeling in respiratori per l’emergenza Covid-19. Lo rende noto l’ente pubblico di ricerca italiano precisando che presso il Centro di Portici i ricercatori stanno utilizzando la stampa in 3D per realizzare le speciali valvole brevettate dalla societa’ Isinnova, per adattare le maschere “Easybreath” di Decathlon in respiratori per la terapia sub-intensiva. Ad oggi il Dipartimento Tecnologie Energetiche con i suoi laboratori di Portici produce 15 kit di valvole al giorno per un totale previsto, per il momento, di 150 adattatori che serviranno per rafforzare la disponibilita’ in Campania, ma anche per strutture ospedaliere in Lombardia, in caso di penuria di caschi C-Pap per pazienti con problemi respiratori. Le valvole, si legge ... Leggi su ildenaro Coronavirus. Passeggiata e corsetta libere con bimbo : porticina riaperta al contagio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Portici Coronavirus: mobilitato Istituto Portici - Campania Agenzia ANSA Coronavirus a Napoli, aperta la “Casa per i senza dimora” voluta dal cardinale Sepe (VIDEO)

NAPOLI – Un alloggio per oltre 40 persone che non hanno una casa, ai senza dimora che abitualmente vivono per le strade, sotto i portoni o i portici. Si chiama la “Casa per senza dimora” aperta ieri a ...

Coronavirus: Polizia di Stato dona alimenti a bisognosi Ercolano

Un gesto di solidarietà per venire incontro alle persone più indigenti. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Portici-Ercolano hanno donato generi di prima necessità alla Locanda di ...

