Coronavirus | da Neuromed al via progetto di neuroriabilitazione a distanza

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) La riabilitazione è un processo cruciale nel percorso di cura per alcune categorie di pazienti neurologici. Un percorso che ha tappe e tempi ben precisi, difficili da conciliare con l’emergenza Covid-19 che sta vivendo il nostro Paese. È per questo che il laboratorio di Biomeccatronica dell’Irccsdi Pozzilli (Is) ha avviato unsperimentale che permetterà ai clinici di seguire i pazienti a, valutandoli passo passo e accompagnandoli negli esercizi volti a ripristinare le funzionalità perdute.“Il sistema – spiega in una nota Daniele Cafolla, responsabile del laboratorio – combina una grande facilità di utilizzo da parte del paziente con la necessità di analisi approfondite da parte dei clinici. In pratica, usando il computer di casa, basterà scaricare e lanciare un software che, ...