Coronavirus | Covid center di Ponticelli | si parte lunedì 20 aprile

(Di giovedì 16 aprile 2020): la struttura antiall’interno dell’Ospedale del Mare è ormai pronta. Verdoliva (DG Asl Napoli 1): “Separare definitivamente l’assistenza ordinaria da quella per il19”. In dirittura di arrivo i lavori (fatti in tempi record) all’Ospedale del Mare di Napoli, tesi alla realizzazione del primo ospedale da campo costruito appositamente per combattere l’emergenza. I protocolli sanitari prevedono per i 72 posti di terapia intensiva in via di allestimento a, 150 unità tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Come riporta “Il Mattino”, lanza è prevista per lunedì 20. A partire dalla settimana prossima, saranno pronti i primi 48 posti letto di due prefabbricati, a cui se ne aggiungeranno altri 24 da attivare la settimana successiva per ...