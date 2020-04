Coronavirus, contagi in Italia: il bollettino di oggi 16 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Come ogni sera la Protezione Civile, Radio Londra contemporanea, diffonde le novità e i numeri aggiornati sul contagio da Coronavirus in Italia. Di questa mattina, riguardo l’emergenza pandemica che ha travolto il mondo intero mettendolo in lockdown, le importanti parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea rivolte all’Italia. Coronavirus Italia: i numeri del contagio Di questi momenti gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18, come ogni sera, filtrano i dati raccolti dalla Protezione Civile costantemente aggiornata, giorno per giorno, su nuovi casi, guariti e decessi da tutte le Regioni. Anche oggi si registrano in Italia nuovi casi di persone positive al Covid-19: registrati 1.189 nuovi casi per un totale di 106.607 persone positive sul territorio. Registrati anche 2.072 ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - la Regione Lombardia invia sms per chiedere di scaricare l’app della Protezione civile utile a mappare il rischio di contagio

