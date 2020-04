Coronavirus, conservatori del Michigan protestano contro il lockdown esteso fino al 30 aprile: i manifestanti sono armati. Le immagini (Di giovedì 16 aprile 2020) Migliaia di persone davanti al Michigan State Capitol’s di Lansing armate. È la protesta contro il lockdown, esteso fino al 30 aprile dalla governatrice Gretchen Whitmer, di alcuni gruppi conservatori dello Stato. La manifestazione è stata chiamata ‘Operazione ingorgo’: l’obiettivo era bloccare la città protestando ognuno dalla propria auto, così da mantenere il distanziamento sociale, ma diversi dimostranti si sono radunati davanti al palazzo. Alcuni di loro imbracciando armi hanno gridato “Rinchiudetela”, riferito proprio alla governatrice. L'articolo Coronavirus, conservatori del Michigan protestano contro il lockdown esteso fino al 30 aprile: i manifestanti sono armati. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - 300 mascherine donate dagli studenti cinesi del conservatorio

Coronavirus : chiusi asili nido - Università - Claudiana e Conservatorio (Di giovedì 16 aprile 2020) Migliaia di persone davanti alState Capitol’s di Lansing armate. È la protestailal 30 aprile dalla governatrice Gretchen Whitmer, di alcuni gruppidello Stato. La manifestazione è stata chiamata ‘Operazione ingorgo’: l’obiettivo era bloccare la città protestando ognuno dalla propria auto, così da mantenere il distanziamento sociale, ma diversi dimostranti si sono radunati davanti al palazzo. Alcuni di loro imbracciando armi hanno gridato “Rinchiudetela”, riferito proprio alla governatrice. L'articolodelilal 30 aprile: i manifestanti sono armati. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Coronavirus, conservatori del Michigan protestano contro il lockdown esteso fino al 30 aprile: i manifestanti sono… - pidemath : RT @squopellediluna: Si basa sulla convinzione, ormai piuttosto diffusa tra gli economisti meno conservatori, che il Pil non sia necessaria… - squopellediluna : Si basa sulla convinzione, ormai piuttosto diffusa tra gli economisti meno conservatori, che il Pil non sia necessa… - Melaion : #patriarcato = diseguaglianze, discriminazioni, classismo, potere economico concentrato in poche mani, spregiudicat… - MariaStellabra : RT @PatriziaTenda: I conservatori pro-Trump, che sono per la Santità della Vita, minimizzano i 15.000 morti di #coronavirus : 'Tanto per la… -