Coronavirus | con l’epidemia di Covid-19 la chirurgia plastica salva la pelle

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dagli interventi ricostruttivi post-oncologici e post-traumatici, al volontariato nei reparti di terapia sub-intensiva per pazienti-19; dalla cura delle ferite difficili dei lungo-degenti, fino all’impegno scientifico per garantire anche in questo periodo la sicurezza. La SICPRE ha chiesto ai propri soci, la maggioranza dei chirurghi plastici italiani, di raccontare la loro vita professionale durante il lockdown. Dalle testimonianze emerge un impegno in prima linea e un profilo professionale che va molto, molto oltre la puraestetica Roma, 16 aprile 2020 – Interventi ricostruttivi post-onocologici e post-traumatici, attività di volontariato nei reparti in cui sono ricoverati i pazienti affetti da-19, studio per mettere a punto le linee guida che consentono oggi e consentiranno domani, dopo la riapertura, di operare in sicurezza. Il chirurgo ...