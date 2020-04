Coronavirus, come il distanziamento sociale sta cambiando (e cambierà) il nostro modo di vivere lo sport (Di giovedì 16 aprile 2020) Lo sport che si è fermato è una delle mancanze più profonde di un’ampia fetta di persone. Sia per gli sportivi praticanti che per quelli che tifano e seguono gli eventi, in tv o dal vivo. Se per il tifoso, di calcio soprattutto, è una sensazione di abbandono simile a quella che si presentava solo in estate, per il mese e mezzo in cui i campionati si fermano, il praticante si vede recluso e privato della passione primordiale, allenarsi. Per la gara della domenica, la partitella con gli amici, per limare i propri “record” o più semplicemente per non ingrassare e stare in salute. Per muoversi intendo dal triatleta a chi faceva un chilometro di passeggiata sulla spiaggia ogni giorno. Ciascuno ha perso quell’appuntamento salvifico con l’attività fisica che, si sa, è anche e forse soprattutto benessere ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ecco come ripartiranno i trasporti

Coronavirus - come cambieranno i trasporti : si pensa al numero chiuso

Test sierologico coronavirus : come si fa e tempo risultati (Di giovedì 16 aprile 2020) Lo sport che si è fermato è una delle mancanze più profonde di un’ampia fetta di persone. Sia per gli sportivi praticanti che per quelli che tifano e seguono gli eventi, in tv o dal vivo. Se per il tifoso, di calcio soprattutto, è una sensazione di abbandono simile a quella che si presentava solo in estate, per il mese e mezzo in cui i campionati si fermano, il praticante si vede recluso e privato della passione primordiale, allenarsi. Per la gara della domenica, la partitella con gli amici, per limare i propri “record” o più semplicemente per non ingrassare e stare in salute. Per muoversi intendo dal triatleta a chi faceva un chilometro di passeggiata sulla spiaggia ogni giorno. Ciascuno ha perso quell’appuntamento salvifico con l’attività fisica che, si sa, è anche e forse soprattutto benessere ...

GassmanGassmann : ...diceva “aprire bar,discoteche, ristoranti” ...insomma i luoghi da lui principalmente frequentati con pizzicherie… - PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - VittorioSgarbi : #coronavirus #appestati Quindi, tra un po', se incontriamo un amico per strada, invece di dirgli 'ciao, come stai',… - gualtiero_bai : RT @GassmanGassmann: ...diceva “aprire bar,discoteche, ristoranti” ...insomma i luoghi da lui principalmente frequentati con pizzicherie e… - aniramiznat : RT @vocedellelotte: Una lavoratrice del #commercio commenta la retorica sui lavoratori essenziali, in particolare nella sanità pubblica e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus: come difendere la casa dalla contaminazione? Corriere della Sera Ecco come torneremo dal dentista

Un Tavolo per aprire in sicurezza: dalle visite scaglionate a procedure diverse per disinfettare gli strumenti rotanti che producono aerosol. E l'idea ...

Coronavirus. GB: altre 3 settimane di lockdown. NY, a casa fino al 15 maggio

Germania, record di 315 morti in un giorno Mentre si appresta ad uscire dal lockdown, la Germania registra il dato peggiore per i decessi a causa del coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Come ha ...

Un Tavolo per aprire in sicurezza: dalle visite scaglionate a procedure diverse per disinfettare gli strumenti rotanti che producono aerosol. E l'idea ...Germania, record di 315 morti in un giorno Mentre si appresta ad uscire dal lockdown, la Germania registra il dato peggiore per i decessi a causa del coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Come ha ...