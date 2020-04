Coronavirus | Catalfo | “Con Cura Italia abbiamo tutelato quasi 19 milioni di lavoratori

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Ci si è trovati a dover fare fronte a una emergenza mai conosciuta prima nel mondo del lavoro”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, Nunzia, durante la sua informativa alla Camera dei Deputati sull’emergenza epidemiologica covid-19. “Ci sarebbero voluti due mesi, ma stiamo cercando di velocizzare e semplificare”. ha poi aggiunto il ministro del Lavoro in merito all’ipotesi di ammortizzatore sociale unico. “Nonostante la farraginosità del sistema, il ministero ha messo in campo un reticolato a maglie strette di misure, adoperando le norme vigenti e snellendo le procedure”. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha elencato cifre stanziate e numero dicoinvolti e interessati dalle misure, e ha poi elencato le Regioni che hanno fatto domanda per accedere alla Cassa ...

Sono i dati diffusi dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo nel corso dell'informativa urgente sull'emergenza Covid-19 in Aula alla Camera. «Con il decreto Cura Italia, ...