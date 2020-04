Coronavirus, Capua: ''Nonni e nipoti separati finché non ci sarà un vaccino'' (Di giovedì 16 aprile 2020) Federico Giuliani La virologa Ilaria Capua sottolinea l'importanza di effettuare un'analisi sierologica. Ma finché non ci sarà un vaccino contro il Coronavirus molte cose sono destinate a cambiare Nonni e nipoti divisi fino a quando non avremo chiaro il quadro della situazione sui contagi provocati dal nuovo Coronavirus. È questo uno degli effetti collaterali che potrebbe causare il Covid-19, come ha spiegato nel dettaglio al Tg1 Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida. Il punto fondamentale è che per sconfiggere il nuovo Coronavirus serve un vaccino. La corsa è già iniziata e in pista troviamo diversi concorrenti, molti dei quali stanno addirittura cooperando spalla a spalla. Nonostante tutta la buona volontà e un lavoro estenuante, i tempi di attesa stimati si ... Leggi su ilgiornale Ilaria Capua - il monito della virologa : “Non ci libereremo presto del Coronavirus”

Coronavirus - la virologa Ilaria Capua : “Bisogna essere pronti a cavalcare l’opportunità”

Coronavirus - Ilaria Capua : «Non solo non scomparirà in estate - ma continuerà a circolare sotto traccia» (Di giovedì 16 aprile 2020) Federico Giuliani La virologa Ilariasottolinea l'importanza di effettuare un'analisi sierologica. Ma; non ci; un vaccino contro ilmolte cose sono destinate a cambiaredivisi fino a quando non avremo chiaro il quadro della situazione sui contagi provocati dal nuovo. È questo uno degli effetti collaterali che potrebbe causare il Covid-19, come ha spiegato nel dettaglio al Tg1 Ilaria, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida. Il punto fondamentale è che per sconfiggere il nuovoserve un vaccino. La corsa è già iniziata e in pista troviamo diversi concorrenti, molti dei quali stanno addirittura cooperando spalla a spalla. Nonostante tutta la buona volontà e un lavoro estenuante, i tempi di attesa stimati si ...

repubblica : RepTv Capua: 'Questa catastrofe ci aiuti a capire l'importanza della vaccinazione come misura di sanità pubblica' - Corriere : ?? Coronavirus, la virologa Ilaria Capua spiega perché le stime sul virus sono sbagliate, e che cosa ci aspetta in f… - capuanogio : Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poc… - GaetanoBellino : RT @repubblica: RepTv Capua: 'Questa catastrofe ci aiuti a capire l'importanza della vaccinazione come misura di sanità pubblica' https://t… - SilvestriP : Coronavirus, Ilaria Capua (virologa): «Nonni e nipoti non potranno più stare insieme come prima» #COVID_19… -