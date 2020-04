Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati al 15 Aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati al 15 Aprile Dai dati forniti dall’unità di crisi della Regione Campania, nella giornata di ieri è emerso un leggero aumento dei decessi, 278, 18 in più di martedì. Il totale dei positivi al covid-19 ammonta a 3.807 su un totale di 39.534 tamponi effettuati. In aumento anche il numero dei pazienti guariti, 442 di cui 329 totalmente guariti (+27). I contagi sono così suddivisi: più della metà dei positivi sono tra Napoli e provincia, 816 nel capoluogo e 1.210 nell’area metropolitana, per un totale di 2.026. I casi di Covid-19 in provincia di Salerno sono 564, 407 ad Avellino, 390 a Caserta, 157 a Benevento. Per 263 tamponi che hanno dato esito positivo sono in corso i controlli dell’Asl.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE notizie SUL Coronavirus ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - screening di massa in Campania : De Luca accelera sulla fase 2

Coronavirus Campania - De Luca verso la chiusura delle spiagge libere

