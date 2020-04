Coronavirus | calcio | il 4 maggio forse ripresa degli allenamenti Scontro Figc -Malagò

(Di giovedì 16 aprile 2020) La data del 4dovra' essere confermata nei prossimi giorni - ha spiegato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora - Spero di poterla mantenere, ma riguarda esclusivamente glia porte chiuse

SkySport : #Coronavirus, medico in corsia con il 10 di Totti sulla tuta: l'omaggio della Roma - SkySport : Coronavirus, Romagnoli posta foto di un medico con il suo nome e numero: 'Sei un idolo' - SkySport : Coronavirus, l'Inter dona un milione di mascherine alla Protezione Civile - zazoomnews : Coronavirus c’è anche un calcio che si ferma: Figc dichiara finiti tutti i campionati giovanili (ma lavora per far… - samdiamante73 : RT @Nutizieri: Coronavirus, il Bologna calcio dona colombe a medici e infermieri degli ospedali bolognesi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calcio

Sport e Salute è molto articolata nel territorio ... È il punto di non ritorno della stagione tennistica 2020 e Indian Wells sarà solo il primo grande evento ad essere cancellato a causa ...... ha deciso di donare una buona parte dei soldi arrivati per la qualificazione a Euro2020 per sostenere il calcio dilettantistico del Paese lusitano, alle corde a causa dell’emergenza economica e ...