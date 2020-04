Coronavirus, calano leggermente i nuovi morti: 525 in 24 ore (ieri erano 578). Aumentano i nuovi contagiati, ma con 17mila tamponi in più – Il bollettino della Protezione civile (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 16 aprile Con 525 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 22.170 (ieri erano 21.645 e le vittime in 24 ore erano state 578). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189 (ieri erano 1.127), per un totale di 106.607 (ieri erano 105.418). Sono stati effettuati 60.999 tamponi in 24 ore: ieri i test effettuati in un giorno erano stati 43.715 tamponi: il totale dei test tocca oggi quota 1.178.403. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 168.941, con un incremento di 3.786 in un giorno (ieri erano 165.155 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di ... Leggi su open.online Quattro regioni chiedono la Fase 2. Il Coronavirus però continua a contagiare e a mietere vittime. I malati calano ma sono ancora oltre 106mila. Brusaferro (Iss) : “Trend discendente ma stiamo molto attenti”

