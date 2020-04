Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Il 90% degli italiani non è venuto a contatto con il virus. Patentino immunità? Oggi difficile darlo” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Al momento c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus, non ha una finalità individuale, ma serve per capire qual è la circolazione. Ci sono stime variabili da regione a regione ma in generale il 90% degli italiani non è venuto a contatto col virus“, così il direttore dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile. “Probabilmente in Lombardia sono un po’ di meno – ha continuato – Ma questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. Per avere l’immunità di gregge bisognerebbe avere circa l’80% di persone venute a contatto col virus, dunque il target è molto lontano. Golden standard? In questo momento non ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Brusaferro : “Il trend è in calo”. Oltre 2000 guariti - 525 morti

