Coronavirus | bollettino 16 aprile | 3 786 nuovi contagiati | +525 morti | +2 072 guariti

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Protezione Civile ha fornito oggi in conferenza stampa il dati relativi ai contagi dial 162020. Nelle ultime 24 ore sono morte purtroppo altre 525 persone, con il totale che giunge così a quota 22.170. Il numero dei malati totali è di 168.941, con un aumento di 3.786 unità rispetto alla giornata di ieri. Ottime notizie dai, che aumentano di 2.072 per un totale di 40.164. Lombardia: 941positivi, +231In Lombardia, i positivi alsono 63.094 con un incremento di 941 unità rispetto al giorno precedente. Le nuove vittime sono 231 per un totale di 11.068 dall’inizio dell’emergenza. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, -42 per un totale di 1.032. I ricoverati, in generale, scendono di 687 unità rispetto a mercoledì. La provincia di Milano è quella nella ...