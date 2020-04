Coronavirus bollettino 16 aprile 2020 | 525 nuovi decessi Brusaferro commenta | “Siamo nel

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 aprile 2020) Oltre 60mila tamponi fatti nelle ultime 24 ore e dati ancora in tendenza che confermano l’andamento verso il basso. Buone notizie oggi anche da Roma: uno dei pazienti che era stato curato in Germania è rientrato oggi in Italia e sta bene. “Siamo in un trend discendente come confermano le curve” ha dettoprendendo parola nella conferenza stampa di oggi. Ma vediamo nel dettaglio i dati deldi oggi 16da Roma con il capo della Protezione civile che illustra i dati: 525 vittime nelle ultime 24 ore per, il numero complessivo dei morti è salito a 22.170 (ieri erano 21.645 e le vittime in 24 ore erano state 578). L’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189 (ieri erano 1.127), per un totale di 106.607 (ieri erano 105.418). Come dicevamo in precedenza, alto il numero dei ...