Coronavirus, Bellanova: “Poca manodopera in agricoltura? Fondamentale regolarizzare extracomunitari che ricevono offerte di lavoro” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Lotta al caporalato mediante la regolarizzazione e poi l’agevolazione dei rientri in Italia e proroghe dei permessi degli immigrati e facilitazione delle assunzioni di lavoratori al momento inoccupati”. Lo ha detto la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, illustrando al Senato le tre direttrici sulle quali sta lavorando per rispondere alla mancanza di manodopera nelle campagne in questo momento a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. “Ritengo Fondamentale in questa fase regolarizzare gli extracomunitari che ricevano offerte di lavoro ma anche, al contempo, assicurare la cumulabilità delle prestazioni di sostegno al reddito con rapporti di lavoro”, ha detto la ministra, nel precisare che “questo impianto si connette a quanto sullo specifico del tema lavoro abbiamo voluto nel Cura Italia, arricchito dal confronto in ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il question time alla Camera con i ministri D’Incà - Catalfo - Bellanova e Provenzano : la diretta

