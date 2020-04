Coronavirus, battuto all’asta il dipinto di Jorit col medico pioniere nella lotta al Covid. Il ricavato va al Pascale di Napoli e alla Lombardia (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieL’asta è chiusa: il dipinto è stato battuto a 14.400 euro. Così lo street artist Jorit annuncia la vendita di una delle sue ultime opere raffigurante Paolo Ascierto, il medico che in Italia ha curato per primo i pazienti positivi al Coronavirus con il Tocilizumab, un anticorpo monoclonale il cui uso nel trattamento della malattia Covid-19 è in fase di sperimentazione clinica, autorizzata dall’Agenzia italiana del farmaco. A portarsi a casa il dipinto per 14.400 euro è stato il napoletano Mario Morra, che nella vita si occupa di turismo, settore «come molti altri duramente colpito da questa emergenza sociale e economica oltre che sanitaria», scrive Jorit nel suo post Facebook. Anche l’asta è stata portata avanti in via telematica, come ... Leggi su open.online L’infettivologa di Msf : “Ho combattuto Ebola - morbillo e Hiv - ma il Coronavirus è diverso. Ora l’emergenza è qui in Lombardia”

Vo’ Euganeo Ha Battuto il Coronavirus - Non C’è Più un Contagiato

