Coronavirus | basta virologi al comando | all' Italia manca il coraggio

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ile la paura. Di morire certo, paura che hanno moltini terrorizzati dale dal bollettino delle 18 della Protezione Civile che elenca morti, ricoverati, contagiati, guariti e pazienti in terapia intensiva. Ma anche la paura di vivere, con glini chiusi in casa per d

RaiRadio2 : Ora basta! Questo virus va preso a cannonate, all’arrembaggio ciurma! Chi non ritwitta è un pendaglio da forca… - lucianonobili : Basta fakenews su code verso il mare, basta criminalizzazioni, elicotteri e telecamere all’inseguimento di chi cerc… - pierofassino : Dopo i provvedimenti di UE BCE BEI, adesso serve subito il #RecoveryFund, piano di 1500 miliardi finanziati con eur… - notariot1 : RT @manolo_loop: Ancora accuse dei medici alla gestione della sanità in #Lombardia. 'Smantellata la rete sul territorio. Risultato: pazien… - tempoweb : Basta virologi al comando All'#Italia manca il coraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus basta

Il Fatto Quotidiano

Ma non basta. Non sarà che i neri appena arrivano qua fanno il vaccino per la tubercolosi ... a chiedersi se il vaccino per la tubercolosi — BCG come viene chiamato — riduca il rischio di infettarsi ...La volatilità causata dal Covid-19 ha dunque attirato sia quegli investitori preoccupati ... e scegliere soltanto quelli autorizzati dalla Consob (per la verifica basta recarsi sul sito della Consob).