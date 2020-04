Coronavirus Basilicata contagi zero, il governatore Bardi: «Il 26 aprile liberiamo la zona rossa» (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovedì 16 aprile 2020 – Coronavirus Italia Ultime News. Buone notizie arrivano dalla Basilicata, che registra zero contagi. «Il 26 aprile potremo finalmente liberare le zone rosse. Abbiamo controllato a tappeto tutte le case di cura per anziani, senza riscontrare positività, a parte una a Tricarico. Per asintomatici e pauci-sintomatici, ho identificato strutture ad hoc a copertura dell’intera Basilicata», queste le parole di Vito Bardi, governatore della Regione. Coronavirus Basilicata contagi zero, il governatore Bardi: «Il 26 aprile liberiamo la zona rossa» «Gli asintomatici saranno ricoverati a Matera dove gli è stato dedicato un intero piano dell’ospedale, a Potenza e nell’ex ospedale di Venosa, dove abbiamo realizzato 100 posti; ed in un presidio isolato a Villa D’Agri», ha specificato il ... Leggi su urbanpost Coronavirus - 15 casi in una casa di riposo in Basilicata : tutti in isolamento

Coronavirus - prime Regioni senza nuovi contagi! Molise e Basilicata festeggiano - un solo nuovo caso in Umbria

Coronavirus - trend in calo. Zero nuovi contagi in Molise e Basilicata (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovedì 162020 –Italia Ultime News. Buone notizie arrivano dalla, che registra. «Il 26potremo finalmente liberare le zone rosse. Abbiamo controllato a tappeto tutte le case di cura per anziani, senza riscontrare positività, a parte una a Tricarico. Per asintomatici e pauci-sintomatici, ho identificato strutture ad hoc a copertura dell’intera», queste le parole di Vitodella Regione., il: «Il 26la zona rossa» «Gli asintomatici saranno ricoverati a Matera dove gli è stato dedicato un intero piano dell’ospedale, a Potenza e nell’ex ospedale di Venosa, dove abbiamo realizzato 100 posti; ed in un presidio isolato a Villa D’Agri», ha specificato il ...

repubblica : Coronavirus, in Basilicata per la prima volta zero contagi [aggiornamento delle 14:27] - eziomauro : Coronavirus, in Basilicata per la prima volta zero contagi - TgrBasilicata : 22esima vittima del #coronavirus in Basilicata. Si tratta di un 78enne di Matera con patologie pregresse ricoverato… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #Covid_19 Quindici positivi, tutti asintomatici: quel focolaio che preoccupa... E poi gli ospedali… - Celino14L : RT @repubblica: Coronavirus, in Basilicata per la prima volta zero contagi [aggiornamento delle 14:27] -