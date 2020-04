Coronavirus | aumentano i nuovi casi Meno ricoveri nelle terapie

(Di giovedì 16 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza. I decessi restano ancora molti: 525 in un solo giorno. Oltre 40mila i guariti.i malati, ma è record di tamponi Prosegue il calo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 2.936, 143di ieri. Diminuisce anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 26.893 persone (-750).di nuovo i guariti: oggi si registrano altre 2.072 unità che fanno salire il totale a 40.164 (ieri +962). Ad oggi, ci sono 106.607 positivi nel Paese con un aumento di 1.189 unità (ieri si erano registrati 1.127). Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 168.941 (+3.786 rispetto a ieri). Per quanto riguarda le vittime inveceultime 24 ore ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Solo 675 malati in più, aumentano i guariti e le vittime #ANSA - amnestyitalia : #Carceri Aumentano i contagi all’interno degli istituti penitenziari italiani. Nel carcere di Bologna della Dozza,… - fanpage : Le conseguenze del Coronavirus: con il lockdown aumentano i casi di violenza domestica #16aprile - saverio1406 : RT @Gianni_Pisa: Questo sono i #LEGHISTI mentre tutti fanno sacrifici, con stipendi ridotti o cancellati, loro si #AUMENTANO lo stipendio????… - TV7Benevento : Coronavirus: aumentano dimessi in Lombardia, terapie intensive -42... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

askanews

Aumentano, sempre per fortuna, i dimessi ... Sostituirei le D della Regione con quattro C: calma, coerenza, coscienza e criterio". Coronavirus, occhi puntati sulle carceri Alcuni detenuti di San ...Milano, 16 apr. (Adnkronos) - I dimessi da coronavirus salgono a 39.098 in Lombardia, diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva pari a 1.032, 42 in meno rispetto a ieri. Anche i ...