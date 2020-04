Coronavirus | asta Blindarte | 14 400 € per il ritratto di Ascierto fatto da Jorit Il

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020) È stato battuto all’per 14.400 euro il dipinto raffigurante Paolo, il medico che, per primo in Italia, ha curato i pazienti Covid positivi con il tocilizumab, il farmaco anti-artiere, realizzato da. È lo stesso street artist a comunicare che l’opera è stata venduta e che, ad aggiudicarsela è stato il napoletano Mario Morra, “che si occupa di turismo, un settore come molti altri duramente colpito da questa emergenza sociale e economica oltre che sanitaria”. Il ricavato dell’benefica, avvenuta online su, è destinato all’ospedale Pascale di Napoli e alla Lombardia. “Sono contento che ad aggiudicarsi l’opera, dando un contributo concreto alla lotta di medici, infermieri e personale sanitario contro il Covid-19, sia un napoletano, Mario Morra – dice– che si ...