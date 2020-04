Coronavirus, appello Simg a Conte: “Vaccinazione anti-influenza di massa in autunno, l’impatto combinato potrebbe provocare danni incalcolabili alla popolazione” (Di giovedì 16 aprile 2020) In Italia va “programmata subito una vaccinazione anti-influenzale di massa in autunno”, per evitare che il virus influenzale si sommi a Covid-19. A chiederlo è la Simg (Società italiana di medicina generale), che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, destinandola per conoscenza anche al presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, ai governatori delle Regioni e agli assessori alla Sanità. Nella missiva la Simg chiede di procedere in maniera massiccia alla vaccinazione anti-influenzale: l’ipotesi di una concomitanza tra l’influenza stagionale e l’eventuale persistenza sub-epidemica o endemica di Sars-Cov2 preoccupa infatti la classe medica. “Stiamo maturando la convinzione che i sintomi di esordio delle due patologie provocheranno un ulteriore aggravio ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’appello del 18enne Mattia dimesso dall’ospedale di Cremona : “Seguite le regole. State a casa - il virus può essere cattivo”

Favino - appello agli italiani : “Dopo il coronavirus - viaggiamo in Italia”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus appello Coronavirus: appello per la difesa dei whistleblower. Censura non solo in Cina Il Sole 24 ORE SCOMPARSA LUCIANA MARTINELLI/ Roma, auto 27enne trovata: testimone “era lei”

Salvini contro Bellanova: “Vuole regolarizzare esercito di clandestini. Pensi prima agli italiani”

La ministra, nei giorni scorsi, aveva fatto presente come il settore primario, a causa dell'epidemia, stesse soffrendo della mancanza di lavoratori: "A causa del Covid 19 mancano all'appello più di ...

