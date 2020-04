Coronavirus, altri 29 contagi in Abruzzo, 2.247 malati di Covid-19 (Di giovedì 16 aprile 2020) L'Aquila - Con 29 nuovi casi accertati nelle ultime ore, sale a 2.274 il totale delle persone affette da Covid-19 in Abruzzo. Otto i decessi più recenti: il bilancio delle vittime sale a quota 240. I nuovi casi, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono stati accertati su un totale di 848 tamponi analizzati: è risultato positivo il 3,4% dei campioni. Il dato ieri era stato del 3,2%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 240 pazienti deceduti. Gli otto decessi più recenti riguardano un 76enne e un 61enne di Montesilvano (Pescara), una 85enne di Spoltore (Pescara), una 94enne e un 86enne di Pescara, un 71enne di Giulianova (Teramo), un 64enne di Atri (Teramo) e un 91enne di Atessa (Chieti). Del totale dei pazienti, 341 (-4 rispetto a ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus - Bonetti : “Le famiglie vanno sostenute - un assegno mensile e altri 15 giorni di congedo”

