Coronavirus | Alaia | “Sollievo per l’esito dei test | tanta la professionalità”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “La lotta alsi fa anche garantendo elevati standard di professionalità nelle strutture sanitarie e nelle RSA. Villa Clementina a Volturara Irpina si è dimostrata essere un esempio per come ha gestito e continua a gestire l’emergenza, avendo adottato immediatamente misure restrittive nell’accesso ai familiari degli ospiti e tutte le pratiche indicate dalle autorità di governo per evitare il contagio. Un plauso alla direzione sanitaria, ai medici e agli operatori presenti che hanno continuato, nonostante tutto, ad assicurare una cura impeccabile agli anziani ricoverati“. Lo afferma Enzo, vice presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania. “Abbiamo appreso con sollievo – prosegue– che gli 87rapidi effettuati ...