Coronavirus, al Trivulzio molti ricoveri per polmonite: “Agghiacciante quadro di malasanità, morti annunciate”, indagini sui contagi (Di giovedì 16 aprile 2020) La Procura di Milano sta indagando nella maxi inchiesta con piu’ filoni sulle centinaia di morti nelle Rsa lombarde: 1822 morti, tra l’1 febbraio e il 6 aprile, su “un totale di 13.287 residenti” nelle strutture. Da un lato, c’è il sospetto che possano esserci state irregolarita’ nella delibera della Regione Lombardia dell’8 marzo che ha fatto si’ che pazienti Covid venissero trasferiti nelle case di riposo e che la stessa amministrazione regionale non abbia dato comunicazioni corrette alle Rsa sui rischi epidemiologici. Dall’altro lato, la possibilita’ che le stesse residenze per anziani non abbiano adottato le misure idonee per prevenire il contagio, come l’uso delle mascherine, e abbiano accolto i malati di Coronavirus senza separarli dagli ospiti, oppure usando strutture diverse ma lo stesso personale. Il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - morti al Pio Albergo Trivulzio : conclusa l’ispezione del ministero. L’accusa dal governo : «I contagiati non dovevano entrare»

Coronavirus - Finanza acquisisce documenti negli uffici della Regione Lombardia : inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio – VIDEO

