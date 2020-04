Coronavirus | adesso l' Europa chiede scusa all' Italia

(Di giovedì 16 aprile 2020) «È vero che nessuno era davvero pronto per questo. È vero che molti non erano lì» quando l’aveva bisogno, alle prese con la pandemia di Covid-19. «Per questo è giusto che l’offra le sue più sentite scuse» all’. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen,

myrtamerlino : #Trump era quello che “il #coronavirus è molto simile a una influenza qualsiasi'. Adesso la colpa è dell’ #OMS che… - rtl1025 : ?? 'Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della temp… - Capezzone : Prima dello tsunami Coronavirus, ecco gli ultimi dati sulla diffusione dei quotidiani (da @italiaoggi). Complimenti… - carmelaciulla1 : RT @pierofassino: Dopo i provvedimenti di UE BCE BEI, adesso serve subito il #RecoveryFund, piano di 1500 miliardi finanziati con eurobond… - PuglisiPD : RT @pierofassino: Dopo i provvedimenti di UE BCE BEI, adesso serve subito il #RecoveryFund, piano di 1500 miliardi finanziati con eurobond… -

Non sappiamo quando e se comincerà la stagione balneare e quando soprattutto terminerà l'emergenza dovuta al contagio da Coronavirus". Per Gambino, adesso è troppo presto fare programmi bisogna ...Coronavirus, crisi economica e futuro delle attività commerciali ... “Speriamo che il futuro sia roseo e come pagina di rimanere un punto di riferimento non più per l'emergenza ma di confronto per la ...