Coronavirus | a Venezia il Ponte di Rialto si illumina con il tricolore | un simbolo di

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) In questo difficile periodo per l’Italia a causa dell’epidemia di, ilha spessoto edifici e monumenti importanti del nostro Paese. Da stasera tocca ad uno dei simboli dirsi di verde, bianco e rosso: ildi. Il gesto è un segno di vicinanza alla cittadinanza e agli operatori sanitari che, quotidianamente, combattono in prima linea contro l’emergenza sanitaria. Le splendide immagini (vedi foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) sono subito diventate virali sui social network, testimoniando comesia al fianco delle altre citta’ italiane nel contrasto al Covid-19. “un altro dei suo simboli – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – Dopo il municipio di Mestre e quello di, anche ildirisplende ora con i ...