Coronavirus, a Milano nascera' la prima “banca biologica” (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano (ITALPRESS) – Universita' degli Studi di Milano e Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano danno avvio al progetto della prima “Banca biologica” su Covid-19 grazie a una donazione di oltre 800 mila euro da parte di Banco BPM. Un'opportunita' per potenziare la ricerca sul virus. La Banca biologica, che verra' realizzata presso l'Ospedale Sacco, raccogliera' e conservera' tutti i campioni biologici, ematici e tessutali, relativi a Covid -19 e costituira' una grande opportunita' per lo studio e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche, incluse quelle di tipo vaccinale.Completa l'intervento il potenziamento della piattaforma tecnologica per lo stoccaggio e alimentazione di Ossigeno liquido a servizio dell'Ospedale Sacco.“Si tratta di un progetto di fondamentale rilievo ai fini della ricerca scientifica su Covid-19, messo in campo da due delle ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Milano - ultime notizie : morti - contagiati al 15 aprile

