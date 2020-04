Coronavirus, 38enne esce dalla terapia intensiva dopo 10 giorni: “È una dura prova, la strada per la guarigione è molto lunga” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ormai è chiaro a tutti che il Covid-19 non è una malattia facile d affrontare neanche per i giovani. Lo testimonia il racconto di un 38enne di Empoli, Francesco Bozzi, ricoverato nell’ospedale della citta’ dopo aver contratto il Coronavirus. Con un messaggio su Facebook, condiviso dal sindaco Brenda Barnini, l’uomo ha fatto sapere di essere uscito dalla terapia intensiva dopo dieci giorni di ricovero. “E’ stata forse la prova piu’ dura che abbia mai affrontato fino ad oggi – fa sapere Bozzi, che deve restare ancora in ospedale – ma e’ finita e adesso si guarda avanti anche perche’ la strada per la guarigione e’ ancora lunga. A Empoli nel giro di poco tempo hanno triplicato i posti letto di terapia intensiva, e hanno assorbito l’onda”. “Hanno creato una squadra incredibile – ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - fermato durante controlli a Roma morde poliziotto : arrestato 38enne

Coronavirus : Roma - a San Lorenzo arrestato per spaccio 38enne

Coronavirus - il “paziente 1” un mese dopo : il 38enne Mattia sta per tornare a casa. “Ho tenuto duro perché tra poco diventerò papà” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ormai è chiaro a tutti che il Covid-19 non è una malattia facile d affrontare neanche per i giovani. Lo testimonia il racconto di undi Empoli, Francesco Bozzi, ricoverato nell’ospedale della citta’aver contratto il. Con un messaggio su Facebook, condiviso dal sindaco Brenda Barnini, l’uomo ha fatto sapere di essere uscitodiecidi ricovero. “E’ stata forse lapiu’che abbia mai affrontato fino ad oggi – fa sapere Bozzi, che deve restare ancora in ospedale – ma e’ finita e adesso si guarda avanti anche perche’ la strada per la guarigione e’ ancora lunga. A Empoli nel giro di poco tempo hanno triplicato i posti letto di, e hanno assorbito l’onda”. “Hanno creato una squadra incredibile – ...

VincenzaGiamma1 : RT @reportrai3: Forse il #coronavirus era in Italia ben prima del 20 febbraio, giorno in cui viene trovato positivo il 38enne di Codogno: c… - RosaliaSierna : I miei lavoretti - MariellaMarzoli : @PGreco_ Loro non avevano patologie pregresse - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un uomo di 38 anni residente a Tollo, positivo al #coronavirus, è morto all'ospedale di #Chieti, dove era ricoverato in… - salernopost : Ancora un decesso con Coronavirus nel Salernitano, a Sarno. E’ deceduto un uomo di 71 anni, Mario Annunziata, ricov… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 38enne Coronavirus, 38enne esce dalla terapia intensiva dopo 10 giorni: “È una dura prova, la strada per la gu ... Meteo Web Britney Spears: balletto sulle note dell'ex Justin Timberlake

Così ha deciso di fare Britney Spears, che ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post un cui ballava sulle note di "Filthy", un brano di Justin Timberlake uscito nel 2018, tratto dal suo qui ...

Lidea di Ozpetek, una "Giornata dei camici bianchi"

La data proposta da Ozpetek - e suggerita al regista da Luciana Littizzetto - è il 20 febbraio, giorno in cui Annalisa Malara, Anestesista dell'Ospedale di Codogno, ha scoperto che Mattia, il 38enne ...

Così ha deciso di fare Britney Spears, che ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post un cui ballava sulle note di "Filthy", un brano di Justin Timberlake uscito nel 2018, tratto dal suo qui ...La data proposta da Ozpetek - e suggerita al regista da Luciana Littizzetto - è il 20 febbraio, giorno in cui Annalisa Malara, Anestesista dell'Ospedale di Codogno, ha scoperto che Mattia, il 38enne ...