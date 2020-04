Coronavirus | 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa | la procura invia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo la struttura sono 85 ial, trae dipendenti, e quattro i decessi. Per la Asl, invece, i casi sono 138 con 5 vittime e un cordone sanitario dell’esercito a presidiare la zona. E adesso sul caso ci sono anche i carabinieri dei Nas, su delega deltore aggiunto a Roma, Nunzia D’Elia. Sta deflagrando sul fronte giudiziario la vicenda della Rsa San Raffaele didi, in provincia di Roma, dove la gran parte degli ospiti ha contratto il Sars-Cov-2. Non solo per le misure di prevenzione che, secondo la Asl Roma 6, “non risultano efficaci” non essendo “state rispettate le disposizioni impartite sin dal febbraio scorso”. La Regione Lazio, nel pomeriggio di giovedì, ha diffuso una nota dove sostiene che il direttore sanitario, Gianni Rocchi, “risulta sprovvisto di specializzazione” e dunque ...