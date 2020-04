(Di giovedì 16 aprile 2020) Sul coronavirus, ecco piovere un inquietante tweet dell'avvocato Carlo Taormina, da giorni molto critico nei confronti di un governo che ha definito "criminale". Taormina ha infatti denunciato il governo per il ritardo nel passare all'azione con il lockdown. Ma non; questo il focus del suo tweet, bensì delle richieste che gli sono arrivate in questi giorni. "Mi giungono richieste di denunzia contro alcuni ospedali che avrebbero sedato ida coronavirus lasciandoliper mancanza di letti, di ventilatori o respiratori.che nonperché; solo cosa da galera", conclude Carlo Taormina.

Noovyis : ('Contagiati sedati e lasciati morire, ditemi che non è vero': le terrificanti testimonianze arrivate a Carlo Taorm… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagiati sedati

Liberoquotidiano.it

"Mi giungono richieste di denunzia contro alcuni ospedali che avrebbero sedato i contagiati da coronavirus lasciandoli morire per mancanza di letti, di ventilatori o respiratori. Ditemi che non è vero ...E un medico ospedaliero spiega che i pazienti che si aggravano possono essere spesso sedati già prima di arrivare in terapia intensiva ... Al via l’assistenza per gli animali dei contagiati Parte da ...