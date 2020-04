Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 168mila casi positivi (Di giovedì 16 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si è presentato nella consueta conferenza stampa giornaliera per comunicare un aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 168.941 che sono così ripartiti: 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (16 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (oggi 3.786): 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti TOTALE malati: 106.607 (oggi 1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare. TOTALE morti: 22.170 (oggi 525) TOTALE guariti: 40.164 (oggi 2072) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ... Leggi su oasport Coronavirus : Sicilia - Catania con 600 contagiati provincia più colpita

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Attesa per aggiornamenti su morti - contagiati - guariti

Studio choc sul Coronavirus : “Ecco quanti sono realmente i contagiati” (Di giovedì 16 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si è presentato nella consueta conferenza stampa giornaliera per comunicare un aggiornamento sul numero didain. Il numero totale di positivi in, da quando è iniziata l’emergenza, è di 168.941 che sono così ripartiti: 106.607 am, 40.164, 22.170. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINODAIN(16 aprile): TOTALE CONTAGI IN(dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (3.786): 106.607 am, 40.164, 22.170TOTALE: 106.607 (1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare. TOTALE: 22.170 (525) TOTALE: 40.164 (2072) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, sono 668 i marinai della portaerei nucleare francese Charles De Gaulle risultati positivi al Covid-19… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del Bollettino quotidiano della #ProtezioneCivile: Casi totale: 165.155 (+2.667) Contagia… - fattoquotidiano : Coronavirus, lo studio: “Gli italiani contagiati sono circa 2,5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione de… - Vittoriog82 : RT @rtl1025: ?? Sono 40.164 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 2.072 in più di ieri. 106.607 è il numero di contagiati, con un in… - mak_ruben : RT @Trentin0: Coronavirus, 4 le vittime in Trentino. Bassa la percentuale di casi positivi sui tamponi effettuati. La situazione al 16 apri… -