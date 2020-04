Consumi | Findomestic | le spese dei campani prima del Coronavirus Più motorini | meno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nel 2019 i campani hanno indirizzato isoprattutto verso auto nuove (+1,9%) e motoveicoli (+8,9%). In generale Nel 2019 la spesa per beni durevoli in Campania ha superato i 4 miliardi di euro (4 miliardi e 58 milioni) rimanendo sugli stessi livelli del 2018. Questi alcuni dei dati che emergono dall’annuale studio dell’Osservatorio, realizzato in collaborazione con Prometeia. I campani hanno acquistato nell’ultimo annoauto usate (-1,3% per un valore di 1 miliardo e 233 milioni), ma più nuove (+1,9%) per 758 milioni complessivi. I motoveicoli hanno raggiuntoper 146 milioni, mentre sono stati impiegati 981 milioni di euro per acquistare mobili (+0,6%), un segmento in cui si concentra la maggior parte della spesa delle famiglie per la casa, con gli elettrodomestici in aumento del 3,3% a 327 milioni di euro, mentre quelli destinati a ...