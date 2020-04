Confindustria | vince Bonomi Consenso bulgaro | 123 voti

(Di giovedì 16 aprile 2020) Come anticipato da Affaritaliani.it Carloconserva il forteraccolto in questi mesi di campagna elettorale e diventa il nuovo presidente della. Al termine del voto elettronico, il numero uno di Assolombarda Segui su affaritaliani.it

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia contro Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al ...Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto (con 123 voti) del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli (60 voti). Per l'elezione ...