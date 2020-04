Confindustria: Rosato, ‘da Bonomi arrivano giusti impulsi per ripresa’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all’economia e alle aziende italiane per risollevarsi da questa emergenza Coronavirus”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.L'articolo Confindustria: Rosato, ‘da Bonomi arrivano giusti impulsi per ripresa’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Carloda oggi a capo di. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all’economia e alle aziende italiane per risollevarsi da questa emergenza Coronavirus”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.L'articolo, ‘daper ripresa’ CalcioWeb.

Ettore_Rosato : Buon lavoro a #CarloBonomi, da oggi a capo di #Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all’economia… - TV7Benevento : Confindustria: Rosato, 'da Bonomi arrivano giusti impulsi per ripresa'... - Ettore_Rosato : Buon lavoro a #CarloBonomi, da oggi a capo di #Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all’economia… - tedpanski : RT @Irriverente3: @Ettore_Rosato Stare zitti no?! Sciacalli, con il vostro Jobs act avete precarizzato il lavoro per favorire Confindustria… - Belubet : RT @Irriverente3: @Ettore_Rosato Stare zitti no?! Sciacalli, con il vostro Jobs act avete precarizzato il lavoro per favorire Confindustria… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Rosato Confindustria: Rosato, 'da Bonomi arrivano giusti impulsi per ripresa' Fortune Italia Confindustria: Rosato, 'da Bonomi arrivano giusti impulsi per ripresa'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all'economia e alle aziende italiane per risollevarsi da questa ...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all'economia e alle aziende italiane per risollevarsi da questa ...