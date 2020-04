Confindustria: Meloni, ‘auguri a Bonomi, piena collaborazione con chi lavora per Made in Italy’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il Made in Italy nel mondo”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire l’economia e tutelare le imprese e il lavoro”.L'articolo Confindustria: Meloni, ‘auguri a Bonomi, piena collaborazione con chi lavora per Made in Italy’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo, nuovo presidente designato di. Da Fratelli d’Italia ci sarà semprecon chi crea occupazione e rappresenta ilin Italy nel mondo”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. “E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire l’economia e tutelare le imprese e il lavoro”.L'articolo, ‘auguri acon chiperin Italy’ CalcioWeb.

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e ...

Fondo salva Stati, Confindustria chiede al governo di usarlo.

L’appello di Confindustria – A rilanciare la discussione ci ha pensato la lobby degli industriali ... senza condizioni”, ha detto il leader di Forza Italia a diMartedì, su La7. Mes, Salvini e Meloni ...

