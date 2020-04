Confindustria elegge Carlo Bonomi Ecco chi è il nuovo presidente di viale dell’Astronomia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Èildesignato di. Ad indi, al termine di una votazione online, il Consiglio generale didell’Astronomia.era dato ampiamente per favorito nella sfida con la piemontese Licia Mattioli. Il voto diai tempi del coronavirus L’investitura ufficiale del 31esimodiora arriverà dall’assemblea privata didell’Astronomia che si svolgerà il 20 maggio sempre in forma telematica. Slitterà, invece, l’investitura pubblica. L’assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 21 maggio è rinviata a data da destinarsi. Anche se allo studio sembrerebbe esserci l’ipotesi di tenerla in autunno, sempre che le condizioni sanitarie lo rendano possibile. Il 30 aprile prossimo invece il Consiglio generale dovrà esprimersi ...