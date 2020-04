Confindustria, Carlo Bonomi presidente designato (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – È Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda dal 2017, il presidente designato di Confindustria. Bononi – classe 1966 e imprenditore del settore biomedicale – ha vinto la sfida del Consiglio Generale con Licia Mattioli (123 voti a 60): per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’Assemblea privata prevista per il 20 maggio. Carlo Bonomi presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e guida le aziende manifatturiere da essa controllate, Sidam e Btc Medical Europe. È presidente del Consiglio di Amministrazione anche di Ocean e Marsupium e Consigliere indipendente di Springrowth mentre dal novembre 2019 fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di Dulevo International. Attualmente Bonomi è membro del Consiglio ... Leggi su quifinanza Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria - battuta Licia Mattioli

Confindustria : Carlo Bonomi designato Presidente dai consiglieri generali

