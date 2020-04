Confindustria, Carlo Bonomi eletto nuovo presidente. Succede a Vincenzo Boccia (Di giovedì 16 aprile 2020) Confindustria, Carlo Bonomi eletto nuovo presidente. Battuta Licia Mattioli Confindustria ha un nuovo presidente: è il milanese Carlo Bonomi, 53 anni, che è stato nominato oggi – giovedì 16 aprile 2020 – nel corso di una votazione che si è ovviamente tenuta in videoconferenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus in Italia. Bonomi ha ottenuto 123 voti sui 183 complessivi del Consiglio generale. Gli altri 60 sono andati alla sua rivale, la vicepresidente uscente Licia Mattioli. Bonomi, presidente di Assolombarda, sarà ufficialmente eletto presidente di Confindustria soltanto dopo il voto dell’assemblea generale del prossimo 20 maggio. Ma già da oggi può godersi il traguardo ottenuto: nei prossimi quattro anni sarà lui, infatti, a guidare la principale associazione ... Leggi su tpi Confindustria - Carlo Bonomi presidente designato

