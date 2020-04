Confindustria | Carlo Bonomi è il nuovo presidente

Confindustria : Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato @CarloBonomi_ come presidente per il quadriennio 2020-2024. L’a… - ricpuglisi : Ottima notizia: @CarloBonomi_ è il presidente designato di @Confindustria. In bocca al lupo! - alexbarbera : Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. Nel momento più difficile e di minor credibilità della sua pol… - CONTIGO1 : RT @virginiaraggi: Congratulazioni a Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria. Le imprese avranno ruolo strategico per far ripar… - fortuneitalia : “La gioia personale per questo risultato scema velocemente perché non posso non ricordare la situazione che tutti g… -

Confindustria Carlo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Confindustria Carlo