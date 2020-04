Confindustria: Carlo Bonomi è il nuovo presidente della confederazione (Di giovedì 16 aprile 2020) Appena poche ore fa è stato annunciato il nuovo (designato) presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che guiderà dunque la presidenza della confederazione per i prossimi quattro anni. Il milanese Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, conferma il consenso e le anticipazioni pronosticate diventando il nuovo presidente di Confindustria. La votazione si è tenuta appena qualche … L'articolo Confindustria: Carlo Bonomi è il nuovo presidente della confederazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Confindustria - Carlo Bonomi è il nuovo presidente

Confindustria - Carlo Bonomi è il presidente designato : «Voragine del Pil tremenda - riaprire le produzioni ma in sicurezza. Classe politica smarrita - ci ha esposto a pregiudizi anti-industriali»

