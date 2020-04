Confindustria, Bonomi: Voragine PIL “tremenda”, riaprire in sicurezza (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Carlo Bonomiè il Presidente designato al vertice di Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze, superando Licia Mattioli: questo il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza covid-19) del Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante l’assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20 maggio. “Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l’indicazione che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere ... Leggi su quifinanza Confindustria : Ronzulli - ‘Bonomi scelta giusta’

