Confindustria | Bonomi designato presidente | il leader degli industriali lombardi succede

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Carloè statodi. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia contro Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di Vincenzo Boccia. I 183 membri del Consiglio generale si sono espressi con un voto segreto online su una piattaforma informatica dedicata.di Assolombarda dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo, Carloconferma le previsioni conquistando la designazione alla guida. L’asse disi sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi simbolo del ...