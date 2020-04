Confindustria, Bonomi “Ci sara' bisogno dell'impegno di tutti” (Di giovedì 16 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria. “Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di ... Leggi su liberoquotidiano Confindustria - Carlo Bonomi è il nuovo presidente

Confindustria - Carlo Bonomi è il presidente designato : «Voragine del Pil tremenda - riaprire le produzioni ma in sicurezza. Classe politica smarrita - ci ha esposto a pregiudizi anti-industriali»

